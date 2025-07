Último balanço de Costa: "Portugal está preparado para vencer os desafios"

Todos os argumentos apresentados por António Costa coincidem com decisões que foram tomadas pelo Governo entre 2015 e 2023. "Porque temos mais liberdade para decidir, porque estamos mais, bem preparados para enfrentar o maior desafio da humanidade [as alterações climáticas, na perspetiva do chefe do Governo], porque temos uma sociedade mais qualificada e inovadora, por tudo isto, podemos continuar a ter confiança no nosso futuro", insistiu o chefe do Executivo.