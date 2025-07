Universidade de Coimbra lidera dois projetos que a Europa apoia com 6 milhões de euros

Um dos projetos em que a UC participa - "Recovering Past Stories for the Future: A Synergistic Approach to Textual and Oral Heritage of Small Communities" (RESTORY) - é liderado pela Universidade de Babe?-Bolyai de Cluj-Napoca (Roménia) e coordenado, em Coimbra, pela investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura, Maria Amélia Campos.