Valor médio das novas pensões da CGA foi de 1.723 euros em setembro, o mais alto em 12 anos

O valor médio das reformas por velhice atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) em setembro foi de 1.723,8 euros brutos, sendo esta a primeira vez nos últimos 12 anos que supera a barreira dos 1.700 euros..De acordo com a última síntese da execução orçamental, em setembro a CGA registou a entrada de 1.652 novos reformados por velhice e outros motivos, com o valor médio das pensões atribuídas nesse mês a ascender aos 1.723,8 euros..Trata-se do valor mensal de novas pensões mais elevado desde que a síntese da execução orçamental, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), passou a disponibilizar esta informação, o que acontece desde as pensões atribuídas de novembro de 2010 em diante..Por comparação com as pensões atribuídas no mês anterior, as pessoas que se reformaram em setembro recebem uma pensão que em média é 55,1 euros brutos superior, sendo que, ao longo de 2023, os mesmos dados indicam que apenas em dois meses (fevereiro e junho) aquele valor médio foi inferior aos 1.600 euros..A entrada para a situação de reforma de funcionários públicos com carreiras mais longas e com níveis remuneratórios mais elevados são alguns dos fatores que ajudam a explicar a subida do valor médio das pensões atribuídas no mês que assinala o final do verão..Em setembro reformaram-se por velhice e outros motivos 1.652 funcionários públicos, número que inclui, por exemplo, quase 400 professores e cerca de 100 médicos..Nos primeiros nove meses deste ano a CGA registou a entrada de 13.301 novos reformados por velhice e outros motivos, a que se somam 739 por invalidez e 7.599 pensões de sobrevivência.