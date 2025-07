Valor médio das remunerações declaradas à Segurança Social sobe 4,8% em outubro

Segundo o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citando dados de outubro, "o valor médio das remunerações totais que foram declaradas por trabalho dependente situou-se em 1 323,22 euros", sendo que "na variação mensal houve um aumento de 0,1% e, em comparação com o período homólogo, verificou-se um crescimento de 4,8%".