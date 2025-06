Vendas da própria casa puxam pelo mercado imobiliário em 2023

E também não há dúvidas no setor que a escassez de oferta tem segurado em alta os preços da habitação. Os valores têm estado resilientes à conjuntura, apresentando apenas um abrandamento no ritmo de subida, diz Patrícia Barão. Na análise de Marco Tairum, todos os indicadores apontam para a continuidade na desaceleração, mas não para quebras. "Estaremos perante subidas generalizadas menores", afirma. Ora, num contexto de diminuição do poder de compra e alguma instabilidade das políticas, isso "limita o número de transações, como já aconteceu no primeiro semestre e contamos ver no segundo".

Certo é que paira a incerteza de qual vai ser este ano o comportamento do negócio imobiliário residencial no país, depois de em 2022 ter atingido o recorde de vendas de quase 168 mil casas e um valor de transações de 31,8 mil milhões de euros. Beatriz Rubio espera "um segundo semestre mais dinâmico e menos apreensivo do que o primeiro", embora admita que serão "meses garantidamente desafiantes". Francisco Bacelar, vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal, lembra que o comportamento dos portugueses estará em linha com a subida das taxas de juro, que limitam as possibilidades de acesso ao crédito, ou seja, "podemos perspetivar alguma redução" nas vendas. Para Ricardo Sousa, esta segunda metade do ano será marcada pela diminuição do número de transações, aumento do tempo médio de venda dos imóveis, estabilização dos preços e procura de casas para arrendar por aqueles que não reúnem as condições necessárias para aceder ao crédito.