Vendas das unidades comerciais de dimensão relevante em 2022 superam níveis de 2019

As vendas das unidades comerciais de dimensão relevante em 2022 superaram em 11,2% os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, mas o pessoal ao serviço ficou 1,7% abaixo, segundo dados do INE divulgados esta segunda-feira..De acordo com as Estatísticas do Comércio -- Unidades Comerciais de Dimensão Relevante, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2022, "face a 2019, verificou-se uma recuperação no número de estabelecimentos (+1,6%), no volume de negócios (+11,0%) e no volume de vendas (+11,2%) destas unidades"..Contudo, quer o pessoal ao serviço quer o número de transações mantiveram-se ainda em níveis inferiores aos registados em 2019 (-1,7% e -0,8%, respetivamente)..Segundo o INE, em 2022, existiam em Portugal 3 668 estabelecimentos classificados como Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR), mais 0,5% face ao ano anterior (-0,3% em 2021)..O pessoal ao serviço naquelas unidades (122.400 trabalhadores) aumentou 0,7% (+2,7% em 2021), enquanto o volume de negócios (22.200 milhões de euros) cresceu 10,5% (+5,0% em 2021) e o número de transações (mil milhões) subiu 13,7% (+5,6% em 2021)..Nas unidades de retalho alimentar, as vendas cresceram 8,2% (+3,1% em 2021; +14,8% comparando com 2019) e nas unidades de retalho não alimentar aumentaram 16,3% (+9,9% em 2021; +3,7% comparando com 2019)..Já a venda de produtos de marca própria nas unidades de retalho alimentar (seis mil milhões de euros) representou 39,1% das vendas globais daquelas unidades em 2022 (37,9% em 2021), a mais elevada proporção desde o início da série, apontou o INE.