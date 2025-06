As vendas no comércio a retalho cresceram 3,6% em julho, em linha com o verificado no mês anterior. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que dá conta de dinâmicas diferentes consoante o tipo de produtos. Os produtos alimentares apresentam uma taxa de crescimento homólogo de 2,5%, mas que representa um abrandamento de 0,7 pontos percentuais face ao mês de junho. Já os produtos não alimentares aceleraram 0,5 pontos percentuais, em relação ao mês anterior, para um crecsimento homólogo de 4,4%.