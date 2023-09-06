DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Veto de Marcelo sobre habitação e declarações políticas na Comissão Permanente esta quarta-feira

Reunião está marcada para as 15h00 e começa com a leitura, sem qualquer debate, da mensagem do Presidente da República sobre a devolução ao parlamento sem promulgação do Mais Habitação.
Publicado a

A leitura do veto do Presidente da República a medidas sobre habitação e declarações políticas das várias bancadas marcam a reunião da Comissão Permanente desta quarta-feira, órgão que substitui os plenários fora do período de funcionamento do parlamento.

A Comissão Permanente é integrada por 46 deputados (e não pela totalidade dos 230 eleitos), incluindo o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, os vice-presidentes e deputados indicados pelos partidos, de acordo com a respetiva representatividade.

A reunião está marcada para as 15h00 e começa com a leitura - sem qualquer debate - da mensagem do Presidente da República sobre a devolução ao parlamento sem promulgação do decreto do Governo que continha várias das medidas do pacote Mais Habitação.

"Sei, e todos sabemos, que a maioria absoluta parlamentar pode repetir, em escassas semanas, a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa, na mensagem que dirigiu ao presidente da Assembleia da República em 21 de agosto e em que lamentou igualmente a falta de ausência de consenso sobre o diploma, aprovado apenas com o voto do PS.

Tratando-se de um veto político, a Assembleia pode reapreciar o decreto a partir do 15.º dia posterior ao da receção da mensagem do Presidente da República, devendo ser decidida hoje em conferência de líderes a data desta reapreciação.

O PS já manifestou a intenção de confirmar o decreto, bastando para tal o voto favorável da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções (116 parlamentares), tendo depois o Presidente da República de promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua receção.

Na agenda da Comissão Permanente, seguem-se declarações políticas (sem réplica) de todos os grupos parlamentares - PSD, Chega, IL, PCP, BE e PS, por esta ordem -, e da deputada única do PAN, Inês Sousa Real.

O terceiro ponto da ordem de trabalhos serão as votações, apenas relativas a deslocações do Presidente da República: a ratificação do assentimento às viagens já realizadas por Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, Polónia e São Tomé e Príncipe, e autorizações para o chefe de Estado ir ao Canadá e Estados Unidos, entre 13 e 23 de setembro.

Antes, às 10h30, a conferência de líderes reúne-se para fixar a agenda dos primeiros plenários da segunda sessão legislativa, já estando pré-agendado para o arranque, em 15 de setembro, um debate temático sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma evocação do centenário do nascimento da poeta Natália Correia e votações.

Na segunda sessão legislativa, regressam os debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento e o PSD já anunciou que irá fazer um agendamento potestativo (obrigatório) para debater as suas propostas de redução fiscal em 20 de setembro.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt