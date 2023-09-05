Volume de água desceu em todas as bacias hidrográficas em agosto

O volume de água armazenado desceu em todas as bacias hidrográficas monitorizadas de Portugal, segundo dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) referentes ao último dia de agosto..Das 60 albufeiras monitorizadas, 11 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 19 inferiores a 40%..De acordo com os dados do SNIRH disponíveis esta terça-feira, com menor disponibilidade de água estavam no final de agosto as bacias do Barlavento (8,4%), Sado (21,8%), Arade (28,6%) e Mira (31,8%)..A bacia do Lima era a que apresentava maior volume de água, 86,3% da sua capacidade, seguida da do Douro (79,6%), do Cávado (78,7%) e do Ave (76,9%)..Os armazenamentos de agosto de 2023 por bacia hidrográfica apresentaram-se em geral superiores às médias de armazenamento de agosto (1990/91 a 2021/22), exceto para as bacias do Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve e Arade..A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.