Não foi a bem, foi a mal. Marcelo veta decreto da TAP

"Foi neste sentido que foram solicitados esclarecimentos complementares ao Governo. Infelizmente, as respostas, ontem recebidas, não permitiram clarificar na totalidade três aspetos que considero essenciais.".Com esta frase, no comunicado com que ontem revelou ter devolvido ao Governo o decreto sobre a privatização da TAP, o Presidente da República revelou ter tentado lidar com o problema a bem, informalmente, com perguntas dirigidas ao Governo, antes de, insatisfeito com as respostas, adotar o procedimento formal do veto..Transparência vezes 5.Na carta que enviou ao primeiro-ministro, e que divulgou no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, preocupa-se, na sequência das suas explicações procedimentais, em evitar sujeitar-se à acusação de que este veto pode atrasar o processo de privatização da companhia: "Estas três questões específicas, mas cruciais, podem ser dilucidadas sem demasiadas delongas, isto é, sem prejuízo para a urgência do processo. Por isso, as suscito no dia imediato ao dos esclarecimentos do Governo e muito antes do termo do prazo constitucional para a promulgação." E "sabendo do tempo decorrido do passado e da situação, recentemente anunciada, da crescente rentabilidade da TAP ao longo do presente ano.".Citaçãocitacao"Entendo que deve ser assegurada a máxima transparência em todo o processo que levará a uma decisão de venda do controlo da empresa.".O fraseado do Presidente da República para explicar os tais "três aspetos essenciais" é suave mas implica substantivamente criticas muito duras ao decreto do Governo. "Transparência" - ou falta dela, na visão do Chefe de Estado - é a palavra-chave. Surge cinco vezes na comunicação presidencial..Primeiro na justificação geral do veto: "Tratando-se da venda de uma companhia que tem um valor estratégico fundamental para o país e tendo em conta o histórico desta matéria, incluindo o avultado montante que os contribuintes nacionais tiveram de desembolsar para salvar a TAP, na sequência da pandemia Covid-19, e a intervenção da própria Assembleia da República, através da comissão parlamentar de inquérito, entendo que deve ser assegurada a máxima transparência em todo o processo que levará a uma decisão de venda do controlo da empresa"..Depois para dizer que "no entanto, o conteúdo do diploma - que é determinante, porque constitui a única lei que condiciona as decisões administrativas subsequentes -, suscitava múltiplas dúvidas e reticências à luz da desejada máxima transparência do processo..E a seguir para, já na análise da substância do decreto", dizer que existe a questão de este "não assegurar a total transparência, numa fase de contactos anteriores à elaboração do caderno de encargos, ou seja, das regras que nortearão a escolha de eventual comprador, no mínimo tornando claro que não serão negociações vinculativas e que desses contactos ficará registo, fundamental para garantir a prova da cabal isenção dos procedimentos, se for levantada, em momento ulterior, a questão da acima mencionada transparência do processo e da escolha do comprador"..E o Estado, fica onde?.Marcelo invoca ainda a questão da "capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP" já que, "admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%, não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado"..E entre uma razão e outra refere "a questão de o diploma admitir que a TAP possa alienar ou adquirir, antes mesmo da decisão de venda, quaisquer tipos de ativos, sem outra mínima precisão ou critério, o que vai muito para além da projetada integração da Portugália na TAP, SA.".Citaçãocitacao"Culminar de uma novela de constantes ziguezagues de António Costa, que mudou três ou quatro vezes de opinião, e de uma enorme falta de transparência.".A comunicação do PR foi tornada pública pelas 17h10 e uma hora depois António Costa reagia, com um lacónico comunicado: "O primeiro-ministro regista as preocupações de S. Exa. o Presidente da República que serão devidamente ponderadas.".Para o PSD, que falou à Lusa através de um vice-presidente do partido, Miguel Pinto Luz, este veto de Marcelo representa o "culminar de uma novela de constantes ziguezagues de António Costa, que mudou três ou quatro vezes de opinião, e de uma enorme falta de transparência". O partido, disse ainda, partilha das preocupações do PR e tem até "muitas outras" sobre a reprivatização da companhia, num processo que classificou de "trapalhada atrás de trapalhada"..A Iniciativa Liberal disse, através do deputado Bernardo Blanco, que acompanha a "preocupação legítima" manifestada pelo Presidente, nomeadamente com a questão da transparência: "O Presidente teve o mesmo entendimento que a IL nesse ponto"..Em silêncio manteve-se o ministro com a tutela da TAP, João Galamba - ministro que Marcelo continua a achar que já não devia estar no Governo..joao.p.henriques@dn.pt