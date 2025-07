Não será preciso compensar bancos no mecanismo relativo às taxas de juro

Falando à imprensa portuguesa no final da reunião dos ministros das Finanças da UE, que decorre neste sábado em Santiago de Compostela no âmbito da presidência espanhola da União, o governante assinalou que isso deve-se ao facto de que esta operação "o que faz é diminuir os encargos num determinado momento inicial do tempo que depois são repartidos por um período longo, numa fase adiantada do contrato".