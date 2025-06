Naomi Hirst: "Grandes empresas tecnológicas têm de ser desmanteladas. Não podemos confiar nelas" 

Porque é que a Global Witness se tem centrado em questões tecnológicas?

A Global Witness é uma organização não-governamental com sede no Reino Unido que efetua investigações jornalísticas. Investigamos empresas como as grandes tecnológicas para expor os efeitos nocivos das suas ações na democracia, nos direitos humanos e no ambiente. Estas são as empresas mais ricas e influentes que o mundo já conheceu, e nós achamos que elas estão a estrangular a forma como a nossa democracia funciona, a forma como comunicamos, e a forma como ligamos a informação que recebemos.