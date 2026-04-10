Navigator aumenta preços dos guardanapos e papel higiénico entre 5 e 7% para mitigar custos

A The Navigator Company anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, um aumento entre 5 e 7% nos preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, entre outros), aplicável a expedições a partir de 1 de maio de 2026.

Este aumento, que será aplicado em todos os mercados onde o grupo opera, "visa responder à pressão inflacionista resultante do aumento expressivo e generalizado dos custos registado nos últimos meses", justifica em comunicado a Navigator.

Segundo a companhia, a decisão prende-se com a subida dos principais custos variáveis e fixos, nomeadamente energéticos, logísticos e de matérias-primas, bem como salariais, de funcionamento e manutenção. A situação geopolítica mundial tem vindo a acentuar esta tendência.

"Esta medida é imprescindível para garantir a sustentabilidade a longo prazo não só do seu modelo de negócio e equilíbrio financeiro como também da cadeia global de abastecimento", afirma a Navigator no comunicado.