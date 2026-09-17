Índia prepara medidas para enfrentar possíveis tarifas dos EUA

Governo de Nova Deli indicou esta quinta-feira que vai tomar medidas para proteger os interesses da Índia depois de o Congresso norte-americano ter aprovado a possibilidade de imposição de tarifas de 100% aos países que comprem produtos energéticos russos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a Índia vai adotar "todas" as medidas necessárias para proteger os interesses comerciais e económicos do país.

O mesmo documento acrescentou que a Índia, país que negoceia com a Rússia produtos energéticos, vai colaborar com as organizações empresariais e industriais do país para enfrentar as consequências "dos acontecimentos".

Nova Deli afirmou ainda ter manifestado preocupação em reuniões de alto nível com interlocutores norte-americanos, alertando que a imposição de tarifas pode vir a afetar a relação entre os dois países e o mercado energético internacional.

"A Índia mantém um firme compromisso no sentido de garantir a segurança energética para os 1,4 mil milhões de habitantes do país e vai continuar a fazê-lo através da diversificação das fontes de abastecimento e com base na dinâmica de mudança do mercado", acrescentou a diplomacia de Nova Deli.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um pacote de sanções contra a Rússia e o Irão que concede ao Presidente Donald Trump novos poderes para impor tarifas até 100% aos cinco países que mais compram petróleo e gás russos.

No ano fiscal de 2026, cerca de um terço do petróleo bruto importado pela Índia teve origem na Rússia, segundo a organização indiana Global Trade Research Initiative.

A medida norte-americana abre também caminho à imposição de tarifas contra a República Popular da China, a Eslováquia, a Hungria e o Azerbaijão.

Congressistas do Partido Democrático norte-americano questionaram os novos poderes tarifários por considerarem que podem ser utilizados também contra países aliados dos Estados Unidos.

Com a aprovação no Congresso, em Washington, o projeto aguarda a assinatura do chefe de Estado Donald Trump.