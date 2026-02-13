Índice de custo do trabalho sobe 5,5% em 2025

O índice de custo do trabalho (ICT) subiu 5,5% em 2025, sendo que custo médio por trabalhador cresceu também 5,5%, segundo divulgou esta sexta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ao aumento do ICT corresponderam acréscimos de 5,5% nos custos salariais e em outros custos. O número de horas trabalhadas por trabalhador também aumentou 0,2%.

Relativamente ao quarto trimestre de 2025, o ICT registou um acréscimo homólogo de 6,9%, quando no trimestre anterior tinha aumentado 4,8%.

Os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 7,0% e os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A evolução homóloga do ICT resultou também da conjugação do acréscimo de 4,9% no custo médio por trabalhador e do decréscimo de 1,7% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

O acréscimo do custo médio por trabalhador foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores na construção (6,4%) e menores na administração pública (4,8%).

As horas efetivamente trabalhadas por trabalhador aumentaram 0,7% na administração pública e 0,6% na construção, tendo diminuído 4,2% nos serviços e 0,8% na indústria.

Em resultado destas variações, o ICT aumentou em todas as atividades económicas, tendo o maior acréscimo sido observado nos Serviços (9,7%).

No período em análise, no subgrupo de atividades económicas pertencentes às secções B a N (que abrangem, genericamente, o setor privado da economia), o ICT registou um acréscimo homólogo de 8,3%.

Nas restantes atividades económicas (secções O a S), que incluem maioritariamente (mas não exclusivamente) atividades na esfera do setor público, o ICT apresentou um acréscimo homólogo de 4,2%.