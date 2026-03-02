Índice de vendas no comércio sobe 2,1% em janeiro

O índice de volume de negócios no comércio aumentou 2,1% em janeiro face a igual mês de 2025, acelerando em relação ao crescimento de 1,6% verificado em dezembro, revela esta segunda-feira, 2 de março, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por ramos, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos passou de uma contração homóloga de 6,0% em dezembro para um crescimento de 3,7% em janeiro.

O comércio por grosso (excluindo veículos) inverteu a tendência, recuando 0,2% após um aumento de 2,9% no mês anterior.

O comércio a retalho (também excluindo veículos) acelerou para +4,6% homólogos, com os agrupamentos de produtos alimentares a crescerem 4,2% e os não alimentares 4,9% (contra 0,7% e 4,3% em dezembro, respetivamente).

Já o índice de emprego no comércio registou uma variação homóloga de +0,4% em janeiro, idêntica à de dezembro. As remunerações cresceram 5,2% em termos anuais, abaixo dos 5,8% observados no mês anterior.

Em termos mensais, o índice total passou de um crescimento de 1,8% em dezembro para uma queda de 1,4% em janeiro.

A variação mensal do emprego foi de -1,6% e a das remunerações de -16,1% (comparável a -1,6% e -15,6% em janeiro de 2025).