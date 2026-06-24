Nenhum dos cinco países da UE fora do euro cumpre critérios para aderir à moeda

Nenhum dos cinco Estados-membros da União Europeia (UE) que ainda não adotaram o euro cumpre atualmente todos os critérios necessários para aderir à área da moeda única, segundo o relatório de convergência divulgado esta quarta-feira, 24 de junho, pela Comissão Europeia.

“Nenhum destes Estados-membros cumpre atualmente todos os critérios necessários para aderir à área do euro”, indica a Comissão Europeia em comunicado, no dia em que divulga o seu relatório anual sobre a convergência com tais requisitos relativos à moeda única comunitária.

O documento avalia os esforços da República Checa, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia, países que estão legalmente comprometidos com a adoção do euro, mas que continuam sem cumprir integralmente os requisitos económicos e jurídicos exigidos.

O relatório indica que os países analisados apresentam níveis diferentes de preparação para adotar o euro, já que apenas a República Checa e a Suécia cumprem alguns dos principais critérios económicos, como estabilidade de preços, finanças públicas equilibradas e taxas de juro de longo prazo.

No entanto, nenhum dos cinco países participa no mecanismo de taxas de câmbio, uma etapa obrigatória que exige pelo menos dois anos de participação sem perturbações significativas antes da adoção do euro.

O documento baseia-se nos chamados critérios de Maastricht, que incluem estabilidade de preços, finanças públicas sólidas, estabilidade da taxa de câmbio e taxas de juro de longo prazo, além da compatibilidade da legislação nacional com as regras da União Económica e Monetária.

Na nota à imprensa, a Comissão Europeia salienta que “a adesão à zona euro é regida por um conjunto de regras e critérios transparentes, garantindo igualdade de tratamento aos países no caminho para a adesão”.

A avaliação publicada esta quarta-feira é complementada pelo relatório Banco Central Europeu, que também conclui que nenhum dos cinco países cumpre atualmente todas as condições necessárias para integrar a moeda única.

O processo de alargamento da zona euro continua assim dependente do cumprimento integral dos critérios estabelecidos pelos tratados europeus, não existindo, para já, nenhum calendário definido para a entrada destes Estados-membros.

Todos os Estados-membros da UE, exceto a Dinamarca, estão legalmente obrigados a aderir à área do euro.

A Dinamarca, que negociou uma cláusula de ‘opt-out’ no Tratado de Maastricht, não está incluída neste relatório.

Mais de 27 anos após a sua criação, o euro é esta quarta-feira a moeda de 21 países da UE e é usada diariamente por mais de 350 milhões de pessoas, sendo a segunda moeda mais utilizada no mundo.

A Bulgária adotou oficialmente o euro a 01 de janeiro de 2026, tornando-se o 21.º Estado-membro da área da moeda única.