Número de casais no desemprego com queda homóloga de 3,6% em setembro

O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 3,6% em setembro em termos homólogos e 2,7% face a agosto, para 4.756, segundo dados divulgados hoje pelo IEFP."Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.512 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.756 casais desempregados, em setembro de 2025, o que representa -3,6%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", aponta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 2,7%.Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.O IEFP divulgou também que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 2,6% em setembro em termos homólogos, mas subiu 0,3% face a agosto, aumentando em cadeia pelo segundo mês consecutivo.