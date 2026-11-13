Número de passageiros nos aeroportos sobe 2,3% para mais de 58 milhões até setembro

Os aeroportos nacionais movimentaram 58,327 milhões de passageiros nos primeiros nove meses do ano, um aumento homólogo de 2,3%, registando-se máximos mensais históricos em todos os meses, com exceção de junho, divulgou esta sexta-feira, 13 de novembro, o INE.

“Nos primeiros nove meses de 2026, registaram-se máximos mensais históricos no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de junho. Em setembro, desembarcaram, em média, 121,2 mil passageiros por dia, mais 1,9% do que no mesmo mês de 2025”, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em setembro, os aeroportos nacionais movimentaram 7,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 1,8% face ao mesmo mês do ano passado.