Nobel da Economia atribuído a Robert E. Hall e Michael Woodford

Robert E. Hall e Michael Woodford receberam o Prémio Nobel da Economia, atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências.

Os dois norte-americanos foram premiados nesta segunda-feira, 12 de outubro, em função de um trabalho sobre "bases microeconómicas da estabilização macroeconómica".

Recorde-se que, no ano passado, o prémio foi entregue a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt.

Robert E. Hall, de 83 anos, é professor na Universidade de Stanford, EUA. Michael Woodford é professor na Universidade de Columbia. Juntos demonstraram como os modelos económicos permitem estabilizar a economia de um país, mas com uma perspetiva distinta dos modelos tradicionais.

Ao invés de construírem um modelo que estabelece ligação estatística entre variavéis macroeconómicas (inflação, produção e consumo, por exemplo), os dois académicos optaram por baseá-lo na microeconomia. O modelo desenhado por ambos visa ajudar a compreender de que forma as pequenas ações de famílias e empresas afetam a economia.

Em causa estão, a título de exemplo, decisões como fazer poupanças ou comprar consoante os preços dos produtos. Estas são decisões que, em muitos casos, estão relacionadas com as posições de política económica dos governos. Desde que os novos modelos foram lançados "têm sido extremamente úteis para lidar com as recessões económicas que nos afetam", salienta a Academia Real Sueca de Ciências, através de um comunicado de imprensa.