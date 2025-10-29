NORTE 2030 já aprovou 124 projetos culturais e patrimoniais no valor de 58,7 milhões

O Programa Regional Norte 2030 aprovou 124 projetos culturais e patrimoniais no valor de 58,7 milhões de euros (ME), estando 39 projetos adicionais em fase de aprovação, totalizando mais 11 milhões de euros de investimento.Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) apresenta o primeiro balanço da aplicação dos fundos do NORTE 2030 no domínio do Património e da Cultura, um ano após o lançamento do Plano de Ação Regional para a Cultura NORTE 2030.Segundo a CCDR-N, “este esforço de financiamento representa um aumento sem precedentes da política cultural regional”.“Distribuído por nove linhas de apoio lançadas entre 2024 e 2025, que abrangem desde a valorização do património cultural e imaterial, à modernização de infraestruturas culturais, à digitalização do património, ao reforço do sistema regional de cultura e à criação de novas rotas culturais, incluindo a Rota da Arte Contemporânea, desenvolvida em parceria com a Fundação de Serralves”, explica esta Comissão.Para o presidente da CCDR-N, citado no comunicado, “estes resultados demonstram a maturidade das instituições culturais da região e a relevância da Cultura como motor de desenvolvimento”.“O NORTE 2030 está a concretizar uma visão em que o património, a criação artística e a inovação cultural se afirmam como pilares do futuro económico e social do Norte”, sublinha António Cunha.A CCDR-N salienta que o programa NORTE 2030 – Cultura Mais a Norte “traduz-se, assim, num investimento global superior a 70 milhões de euros, afirmando a Cultura como um eixo essencial das políticas públicas regionais e uma alavanca para a valorização do património, a criação artística e a qualificação dos territórios”. .CCDR-N e Turismo do Porto e Norte organizam região com 15 novas rotas