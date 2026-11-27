Os preços dos combustíveis vão voltar a baixar na próxima semana. O gasóleo vai juntar-se à gasolina, ficando ambos com os preços médios abaixo de dois euros por litro.

De acordo com as estimativas do ACP, na segunda-feira o litro de gasóleo vai recuar 8,5 cêntimos, ao passo que a gasolina vai passar a custar menos 5 cêntimos por litro.

Ora, os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que os preços médios estão em 2,035 euros e 1,851 euros, respetivamente, nesta sexta-feira, 7 de novembro. Caso as estimativas venham a confirmar-se, os preços médios ficar-se-ão pelos 1,95 euros no litro de diesel e 1,80 euros por litro de gasolina.

As estimativas não têm em consideração o que vai acontecer durante esta sexta-feira nas negociações de petróleo. Também uma provável decisão do Governo de reduzir o desconto sobre o ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) não é levada em consideração nas contas.