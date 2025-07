Nova Lei das Finanças Locais deve incluir mecanismo de coesão territorial

"Na minha ótica, aquelas que hoje são as receitas diretas dos municípios, e independentemente de discutirmos novas receitas, mas os impostos que são hoje diretamente para os municípios, têm, de alguma forma, de ter um mecanismo de compensação nacional que tornem as assimetrias entre litoral e interior menores do que aquelas que existem. Possivelmente temos que ter uma parte destes impostos que seja distribuída igualitariamente por todos os municípios e uma outra parte, maior com certeza, ser então territorializada e dizer respeito a cada um dos municípios. Mas sem esta transformação nós nunca conseguimos dar grande volta às assimetrias existentes", defendeu.