Nova lei do regime de grupos de IVA publicada em Diário da República

A lei que introduz um novo regime de grupos de IVA foi hoje publicada em Diário da República, para se aplicar a partir de 01 de julho de 2026.O novo modelo de cobrança do IVA irá permitir aos grupos económicos com várias empresas consolidar os saldos do imposto que têm a pagar ao Estado ou a recuperar por parte dessas entidades que estão "unidas por vínculos financeiros, económicos e organizacionais", lê-se na nova legislação.A lei entra em vigor na terça-feira, mas só vai produzir efeitos no próximo ano, aplicando-se "relativamente aos períodos de imposto que se iniciem a partir de 01 de julho de 2026".De acordo com o texto da lei, a vinculação exigida no plano financeiro verifica-se quando a entidade dominante detiver "uma participação, direta ou indireta, de pelo menos 75% do capital de outra ou de outras entidades ditas dominadas, desde que tal participação lhe confira mais de 50 % dos direitos de voto".O novo modelo dirige-se às empresas que pertencem ao mesmo grupo económico, assente na consolidação dos saldos do imposto a entregar ou a recuperar por parte dos membros de um grupo societário.As empresas vão poder optar por aderir a este novo regime, cabendo à "entidade dominante" exercer essa opção junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), lê-se no texto legislativo. Se um grupo aderir, o novo modelo passa a abranger "todas as entidades que integrem o grupo".É necessário que as entidades do grupo reúnam várias condições de forma cumulativa.É necessário que "tenham sede ou estabelecimento estável em território nacional", que "realizem, total ou parcialmente, operações que conferem direito à dedução" de IVA, que "estejam enquadradas no regime normal de IVA com periodicidade mensal no momento da opção, ou passem a estar enquadradas nesse regime" de acordo com as regras previstas no código, que "a entidade dominada seja detida pela entidade dominante, com o nível de participação legalmente exigido, há mais de um ano, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime".Desta última condição excetuam-se "as entidades constituídas há menos de um ano pela entidade dominante ou por outra entidade que integre o grupo", se desde a data da sua constituição houver uma detenção, direta ou indireta, de acordo com as regras de vinculação financeira (75% do capital e mais de 50 % dos direitos de voto).De acordo com a explicação que o Governo incluiu na proposta de lei aprovada no parlamento, a consolidação acontece "numa declaração de IVA disponibilizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira e confirmada pelo membro do grupo considerado como a entidade dominante [a casa-mãe do grupo económico]".As empresas do grupo "continuam a apresentar as respetivas declarações periódicas, apurando o respetivo saldo, credor ou devedor, que é depois relevado na declaração do grupo", explicava ainda o Governo.Quando apresentou a proposta, o executivo diz ter tido em conta a "experiência adquirida na tributação dos grupos societários" no IRC e "os contributos obtidos no âmbito do Fórum dos Grandes Contribuintes", um grupo de diálogo entre a AT e as maiores empresas nacionais.A iniciativa foi aprovada na Assembleia da República, em votação final global, em 17 de outubro, tendo recebido os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega e IL. O PCP e o BE votaram contra. O PS, o Livre, o PAN e o JPP abstiveram-se.O diploma foi promulgado no mesmo dia pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.