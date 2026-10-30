Nova semana traz subida no preço do gasóleo e alívio na gasolina

A próxima semana traz novas mexidas nos preços do combustíveis. O gasóleo vai ficar mais caro e afasta-se cada vez mais da fasquia dos dois euros, ao passo que o preço da gasolina vai recuar.

De acordo com as estimativas do ACP, o litro de diesel vai subir 2,5 cêntimos na segunda-feira, ao passo que a gasolina deverá recuar 2,5 cêntimos naquele dia.

Ora, esta sexta-feira, 30 de outubro, os preços estão nos 2,19 euros por litro de gasóleo e 2,033 euros por litro de gasolina, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Caso as previsões se confirmem, o diesel deve chegar aos 2,215 euros por litro. Em contrapartida, a gasolina ficar-se-á pelos 2,008 euros por litro.

As previsões levam em consideração os preços de fecho de quinta-feira, pelo que eventuais alterações que tenham lugar esta sexta-feira poderão influenciar as mexidas que terão lugar no início da próxima semana. De resto, os valores podem variar consoante os postos de combustível.

Falta ainda conhecer a eventual decisão do Governo de aumentar o desconto no ISP sobre o gasóleo e reduzir o desconto sobre o ISP na gasolina, em linha com aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos meses.

Recorde-se que a guerra no Golfo continua a condicionar os preços ao redor do globo.