Novas empresas aumentam 6,3% até agosto e insolvências crescem 19%

O número de novas empresas criadas no país até agosto atingiu as 34 882, um crescimento homólogo de 6,3%, enquanto as insolvências aumentaram 19% no mesmo período, para 1274, segundo um barómetro da Informa D&B, divulgado esta quarta-feira.."Desde o início do ano e até final de agosto foram constituídas 34 882 empresas em Portugal, mais 6,3% (+2056 empresas) do que no mesmo período do ano anterior", assinala a análise da Informa D&B, que disponibiliza informação comercial e financeira das empresas..Esta evolução é suportada, de acordo com o barómetro, por quatro setores, destacando-se os transportes. "A dinâmica deste setor é quase totalmente suportada pela atividade do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros (+ 82%; +1587 constituições), que tem vindo a crescer sucessivamente nos últimos anos", refere o documento..Por outro lado, as insolvências aumentaram 19% em termos homólogos, com 1274 processos iniciados, correspondendo a mais 203 face ao mesmo período de 2022..Este aumento afeta "mais de metade dos setores de atividade, destacando-se a construção (+52%; +69 processos de insolvência) e as indústrias (+32%; +65 processos de insolvência), setores que historicamente registam mais insolvências", acrescenta o comunicado..Quanto aos encerramentos de empresas, até 31 de agosto foram registados 7607 encerramentos. Já nos últimos 12 meses, o acumulado foi de 14 219 encerramentos, "valor 2,6% abaixo dos 12 meses anteriores", sublinha a Informa D&B.