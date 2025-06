Novas regras da UE para concessão de crédito 'online' entram em vigor no domingo

Dando conta da entrada em vigor no domingo das novas regras, que terão depois de ser transpostas pelos Estados-membros da UE para o direito nacional até 20 de novembro de 2025, a Comissão Europeia assinala que, "independentemente de os consumidores estarem a alugar um automóvel, a financiar as suas compras 'online', as suas férias ou projetos relacionados com obras de renovação da casa, com a nova legislação é menos provável que acabem por ficar sobre-endividados".