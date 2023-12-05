Novo aeroporto: Comissão Técnica dá luz verde a Alcochete e Vendas Novas

Alcochete é a opção estratégica com mais vantagens elencadas para a construção de um novo aeroporto, de acordo com o relatório preliminar elaborado pela Comissão Técnica Independente (CTI). O documento, que está a ser apresentado na tarde desta terça-feira, 5, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), indica que solução mais viável para um hub intercontinental passa pela opção dual Portela + Campo de Tiro de Alcochete (CTA) "até abrir CTA único (mínimo duas pistas)"..A segunda hipótese indicada no relatório é a solução dual Portela + Vendas Novas "até abrir Vendas Novas único (com o mínimo de duas pistas)"..Para a CTI, Alcochete surge na primeira posição, acima de Vendas Novas, apresentando mais vantagens pelo facto de se tratar de "um espaço público e Vendas Novas envolver expropriações" e pelo fator de proximidade.."O modelo dual é inevitável. O Aeroporto Humberto Delgado (AHD) só pode fechar quando houver uma pista com capacidade de o substituir. É, portanto, a solução dual que terá de avançar em primeiro lugar, com um aeroporto complementar no local onde haja capacidade para se tornar aeroporto único com proximidade à cidade de Lisboa", afirmou a presidente da CTI que, acrescentou, um hub internacional "funciona melhor também com um aeroporto único".."Todas as opções são financeiramente viáveis, não sendo necessário financiamento público para a construção do novo aeroporto", clarificou também a coordenadora..Maria do Rosário Partidário acrescentou ainda que a Portela deverá ser fechada não só por razões de saúde pública e ambientais mas também contratuais. "Desativar a Portela? O futuro o dirá. Dependerá de várias circunstâncias e incertezas. O AHD deve fechar do ponto de vista de saúde pública, mas é um ativo financeiro fortíssimo. Dependerá de alguma maneira daquela que for a evolução das incertezas. O contrato de concessão perspetiva também o AHD como aeroporto único e por isso deve fechar", indicou..Já a solução dual Portela+ Montijo ou Montijo sozinho como um hub "não são opções viáveis por razões aeronáuticas e ambientais, bem como por razões económico-financeiras devido à sua capacidade limitada para expandir a conectividade aérea". Relativamente à solução Portela+Santarém ou Santarém como aeroporto único "não são opção por razões aeronáuticas (de navegação aérea)", indica o documento.."Santarém tem um problema de capacidade de navegação aérea e como hub teria uma capacidade quase inferior à da Portela, já para não falar da distância a Lisboa", justificou Maria do Rosário Partidário..Já a coordenadora da área de planeamento aeroportuário da CTI, Rosário Macário, afiançou que a primeira pista em Alcochete "dificilmente" estará pronta em menos de sete anos..A partir de hoje, o relatório preliminar ficará em consulta pública por um período de 30 dias, até 19 de janeiro. Findo esse prazo, a CTI, "avaliando a racionalidade, o mérito, a oportunidade e a pertinência técnica de cada um desses contributos, à luz dos Fatores Críticos para a Decisão", elaborará o relatório final, integrando nele os contributos desta consulta pública, dando por concluído o mandato que lhe foi conferido. O documento final deverá estar pronto no início próximo ano mas terá depois de aguardar pelo novo governo e só depois de 10 de março é que se saberá qual o futuro do relatório..A CTI, liderada por Maria do Rosário Partidário e mais seis coordenadores, foi mandatada, no final de 2022, pelo governo, através de Resolução do Conselho de Ministros (RCM), para avaliar as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e coordenar e realizar a avaliação ambiental estratégica (AAE)..Os trabalhos, que contaram com 130 especialistas, 60 estudos e 70 mesas temáticas, tiveram como pontapé de partida três questões: Como aumentar a capacidade aeroportuária da Região de Lisboa, em modelo dual ou único?; Como evoluir para um hub intercontinental? e, por último, Será necessário desativar, ou não, o aeroporto Humberto Delgado?.Em estudo estiveram nove opções estratégicas: as cincos iniciais presentes na RCM (Montijo+Portela, Portela+Montijo, Campo de Tiro de Alcochete, Portela+Santarém e Santarém) e mais quatro acrescentadas pela CTI (Portela + Campo de Tiro de Alcochete; Vendas Novas + Pegões; Portela + Vendas Novas - Pegões e Rio Frio + Poceirão)..A segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento são os cinco fatores críticos de decisão que integraram o quadro de avaliação estratégico para a análise das opções em estudo. No total, foram 24 os critérios de avaliação e 88 indicadores..No último ano, a CTI apresentou três relatórios no seguimento dos trabalhos desenvolvidos. O primeiro documento, conhecido em abril, referia-se aos resultados obtidos no reconhecimento e triagem de opções estratégicas. Já no segundo relatório, divulgado em julho, foram apresentados os fatores críticos de decisão que serviram para triar as nove opções estratégicas definidas na primeira fase de trabalhos. Mais recentemente, em outubro, foi divulgado o relatório da análise de curto prazo no qual foram elencadas medidas para melhorar a operação no aeroporto Humberto Delgado. O objetivo da CTI passou por enumerar medidas de curto prazo que resultaram "de uma análise de restrições e dificuldades operacionais no funcionamento do aeroporto Humberto Delgado (AHD)" e "que podem ser resolvidas com ações de melhoria de gestão operacional, sem ou com baixos custos de investimento"..Os trabalhos desenvolvidos pela CTI custaram 2,5 milhões de euros. O LNEC ficou responsável pela gestão das verbas para financiar o relatório sobre novo aeroporto na região de Lisboa. À instituição pública coube a gestão dos encargos orçamentais decorrentes da criação e funcionamento da CTI e da Comissão de Acompanhamento. Além da elaboração da AAE, o LNEC teve ainda de garantir apoio logístico e administrativo, bem como as aquisições e contratações necessárias à avaliação.