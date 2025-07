Novo aeroporto é "urgente para Portugal"

O novo aeroporto é uma obra "urgente para Portugal" e urgente também são as obras no aeroporto de Lisboa. As afirmações são do bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE), Fernando de Almeida Santos que, em entrevista ao ECO, frisa que o estudo de impacte ambiental para a futura infraestrutura aeroportuária tem de ser levado a cabo o mais rápido possível.