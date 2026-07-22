Economia

Novo aeroporto ficará a 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia

A nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas, com ligações diretas de longo curso a várias regiões do país, segundo anunciou o Governo.
Novo aeroporto ficará a 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia
LEONARDO NEGRÃO / GLOBAL IMAGENS
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O Aeroporto Luís de Camões ficará a cerca de 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia, segundo o plano apresentado esta quarta-feira, 22 de julho, o qual prevê a abertura da linha de alta velocidade e da ligação dedicada ao aeroporto em 2034.

A nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas, com ligações diretas de longo curso a várias regiões do país, anunciou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante a sessão denominada "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo", que decorre no Centro de Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, conversa com o Chairman da ANA - Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, e o CEO de Operações da Vinci, Nicolas Notebaert, durante a sessão "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo"
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, conversa com o Chairman da ANA - Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, e o CEO de Operações da Vinci, Nicolas Notebaert, durante a sessão "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo"MIGUEL A. LOPES/LUSA

Os dados fazem parte do relatório técnico do novo aeroporto, entregue pela ANA - Aeroportos ao Governo na semana passada, que prevê submeter o Estudo de Impacte Ambiental ao Governo até ao final do mês.

A estimativa oficial aponta para 20 milhões de passageiros por ano a viajar de e para o aeroporto através de serviços ferroviários.

A infraestrutura deverá abrir com capacidade para 56 milhões de passageiros anuais, duas pistas e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados.

Segundo o relatório técnico, o novo Aeroporto Luís de Camões deverá representar um investimento entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024.

O intervalo agora apresentado atualiza a estimativa avançada pela ANA em 2025 no relatório preliminar, que apontava para um investimento de 8,5 mil milhões de euros.

A construção deverá começar em 2029 e ficar concluída até 2033, de acordo com o calendário que acompanha os documentos.

Após os trabalhos de testes e certificação, a abertura do novo aeroporto está prevista a partir de 2035, antecipando também o prazo anteriormente previsto que apontado para meados de 2037.

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