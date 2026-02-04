Novo crédito à habitação bate máximos em 2025 ao atingir 23,3 mil milhões

Os bancos emprestaram 23,3 mil milhões de euros em crédito à habitação em 2025, mais 5.900 milhões de euros do que em 2024 e o valor mais elevado desde 2014 (o início da série), segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o regulador e supervisor bancário, o aumento foi impulsionado sobretudo pelo crédito a jovens (pessoas até 35 anos), pois representou 60% do montante de novos contratos para habitação própria permanente.

Quanto aos juros dos novos créditos à habitação, a taxa de juro média das novas operações subiu para 2,84% em dezembro de 2025, depois de dez meses de descidas consecutivas.

Os montantes dos novos contratos para consumo e outros fins também aumentaram (500 e 400 milhões de euros, respetivamente), totalizando 7.000 e 3.200 milhões de euros.

A taxa de juro média no crédito ao consumo passou para 8,63% em dezembro de 2025 (igual a novembro) e nos empréstimos para outros fins para 3,43% (ligeiramente acima dos 3,42% de novembro).

Quanto às renegociações de crédito, estas diminuíram 1.900 milhões de euros face a 2024 para 5.900 milhões de euros em 2025, devido sobretudo à queda das renegociações nos créditos à habitação.