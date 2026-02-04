Novos depósitos de particulares batem recorde ao atingirem 144,3 mil milhões em 2025

O dinheiro colocado pelos clientes particulares em depósitos atingiu 144,3 mil milhões de euros em 2025, o valor máximo desde 2003, o início da série, segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 4, pelo Banco de Portugal.

Em 2024 o valor colocado em depósitos pelos particulares tinha sido de 129,6 mil milhões de euros, pelo que o montante de 2025 significa um crescimento de mais 11%.

Quanto aos juros, a taxa de juro média dos novos depósitos de particulares diminuiu em dezembro passado para 1,36%, o que compara com os 1,37% de novembro e com os 2,16% de um ano antes (dezembro de 2024).

