Número de casais com ambos os elementos desempregados sobe 3,5% em agosto

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.326 (7,8%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.663 casais desempregados, em agosto de 2023, o que representa +3,5%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", refere o IEFP na informação estatística divulgada, com dados relativos a Portugal continental.