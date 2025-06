Número de colocados em trabalho temporário diminuiu 1,5% no segundo trimestre

De acordo com os Barómetros do Trabalho Temporário relativos aos meses de abril, maio e junho de 2023 (levados a cabo pela associação em colaboração com o ISCTE), o Índice do Trabalho Temporário estava estável desde novembro do ano passado, mas desde o início do ano "volta a demonstrar um decréscimo gradual, fixando-se em 0,99 em abril e maio e 0,98 em junho", detalha a APESPE-RH.