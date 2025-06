Número de trabalhadores em 'lay-off' sobe em outubro e atinge valor mais alto em 17 meses

"Em outubro de 2023, o número total de situações de 'lay-off' com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) foi de 10 426", pode ler-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.