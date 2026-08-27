Nvidia dispara enquanto o barril negoceia abaixo dos 90 dólares

Os mercados financeiros viveram uma semana com tendência mista, que ficou marcada pela consolidação do petróleo bruto abaixo dos 90 dólares por barril e, esta quinta-feira (27 de agosto), o disparo da Nvidia, que quebrou a sua própria tradição para apresentar números brilhantes. A fechar a semana, é o presidente da Fed, Kevin Warsh (no simpósio de Jackson Hole), quem centra nele os holofotes, esta sexta-feira.

A empresa com a maior capitalização de mercado do mundo (o mesmo é dizer, a empresa mais valiosa no planeta) apresentou resultados de 96,2 mil milhões de dólares (82,6 mil milhões de euros) na quarta-feira à noite e uma taxa de rentabilidade em torno de 75%, para o segundo trimestre fiscal, o que surpreendeu pela positiva investidores e analistas. Prova disso é que a Nvidia estava a valorizar 8%, e as ações negociavam acima dos 226 dólares por ação, pelas 19h30 desta quinta-feira.

A semana até começou mal para a tecnologia, mas acabaria por inverter. Por um lado, a descida do valor antevisto para a entrada da Shein (gigante chinês do e-commerce) na bolsa de Hong Kong, assim como a venda de ações próprias da Alibaba (gigante chinesa do retalho para empresas) abaixo do preço de mercado, prejudicaram o sentimento. Por outro lado, a incerteza ligada às sanções dos EUA ao Irão gerou maior aversão ao risco. Com isto, registaram-se quedas, em especial na tecnologia e semicondutores. Isto chegou a colocar a Nvidia (entre outras cotadas) no 'vermelho' abrindo espaço para uma recuperação dos títulos, nesta quinta-feira.

As contas da líder no fabrico de semicondutores (cada vez mais procurados para o desenvolvimento de Inteligência Artificial) superou as expetativas nos lucros por ação (2,22 dólares por ação contra 2,08 dólares esperados) e, mais importante, nas perspetivas.

A empresa nunca divulga projeções além do trimestre seguinte mas, desta vez, foi exceção. O próprio CEO, Jensen Huang, fez saber que espera ver as receitas aumentarem 70% em termos homólogos no próximo exercício fiscal, que vai terminar no dia 1 de fevereiro de 2028 (o consenso apontava para 40% a 50%).

As contas alimentaram o sentimento positivo que se viveu no segmento da tecnologia e empurraram Wall Street para os ganhos, esta quinta-feira. Pelas 18 horas, o índice S&P 500 estava a subir 0,50%, até aos 7.716 pontos.

Antes ainda de os investidores aumentarem a exposição às big tech, registou-se uma saída de capital do petróleo bruto, de tal forma que o preço do barril de Brent caiu de forma agressiva até quarta-feira. A guerra continua a ser o motor desta evolução e, ao mesmo tempo que persistem dúvidas sobre a concretização da promessa de Donald Trump de aplicar sanções económicas ao Irão.

Depois de encerrar a semana passada acima dos 93 dólares por barril, chegou a negociar abaixo dos 85 dólares na quarta-feira e, no dia seguinte, estabilizou no patamar dos 88 dólares, até às 19h30 de quinta-feira.

Warsh, juros e dívida

O simpósio de Jackson Hole teve início esta quinta-feira e junta, como habitual, os banqueiros centrais de um leque de economias ocidentais (o BCE está representado, ainda que sem Christine Lagarde). O evento é realizado anualmente, em Wyoming (EUA), e dali saem, por regra, discursos que permitem retirar pistas sobre possíveis futuras decisões, nomeadamente a respeito das taxas de juro.

Como é habitual, as principais atenções estão centradas no presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, neste caso o estreante Kevin Warsh (no cargo desde maio), que fala a partir das 15 horas desta sexta-feira.

Por um lado, espera-se que dê sinais sobre a política monetária do banco central para os próximos meses, desde logo já na próxima reunião, agendada para 16 e 17 de setembro. Por outro, pode tocar num dos temas quentes do momento: a dívida norte-americana.

Os juros das obrigações do Tesouro dos EUA estão em patamares muito elevados. No prazo a 30 anos, por exemplo, superaram os 5,30% ao ano em agosto, o que significa que atingiram máximos dos últimos 19 anos.

Na origem está a dívida pública. O aumento dos gastos do Estado fez o valor duplicar em menos de uma década e atingir os 40 biliões de dólares, em agosto (40 trillion, na nomenclatura anglo-saxónica). O cenário obriga os EUA a fazerem um esforço para se refinanciarem, pelo que estão a pagar mais do que em anos anteriores.

De resto, esta sexta-feira, as atenções vão também recair sobre a inflação em França e Espanha, em dados que vão ser conhecidos pela manhã.