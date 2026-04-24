Apple. O legado de Tim Cook em produtos: os grandes êxitos (e os nem por isso) de uma era que termina

● AirPods (2016): Inicialmente ridicularizados pelo formato, com o consequente aspeto na orelha do utilizador, tornaram-se o maior fenómeno cultural da Apple sob a batuta de Cook. Em 2017, já dominavam 85% do valor gasto em fones sem fios e, em 2026, continuam a ser o padrão da indústria no seu género.

● Apple Watch (2014): O primeiro grande produto totalmente lançado na era Cook. Evoluiu de um acessório de moda para um dispositivo de saúde para muitos considerado essencial. No final de 2026, a Apple detinha 32% de quota de mercado global de smartwatches.

● Apple Silicon (2020): A transição dos chips Intel para os processadores próprios M1/M2/M3 foi a maior vitória técnica da marca nos últimos anos e conseguiu surpreender o mercado. Permitiu aos Macs atingir uma eficiência energética e performance que a concorrência ainda tenta igualar neste ano de 2026.

● Serviços e Apple Pay (2014): Cook percebeu cedo que o hardware tinha limites de crescimento de mercado e transformou a Apple numa empresa de serviços. Analistas estimam que o Apple Pay represente cerca de 10% de todas as transações com cartão a nível global.