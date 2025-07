O que falta para as baterias de estado sólido se imporem?

"As baterias de estado sólido podem ser o futuro para os carros elétricos de amanhã", afirma Daniel Rettenwander, professor do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da NTNU (Norwegian University of Science and Technology).

Rettenwander faz parte de uma equipa de pesquisa que estuda como as baterias de estado sólido podem ser carregadas mais rapidamente do que é atualmente possível e tornadas mais seguras e fáceis de reciclar. A pesquisa foi publicada na revista Nature Communications. Os pesquisadores da Noruega colaboraram com colegas da Áustria, Alemanha e Estados Unidos.

As descobertas podem ser importantes como parte do esforço para fazer com que as baterias de estado sólido possam entrar no circuito de comercialização mais depressa.