O que interessa na mobilidade está na Mobi Summit

O estado da arte das tecnologias de mobilidade e das políticas públicas para cidades mais sustentáveis vai subir ao palco da grande conferência do Portugal Mobi Summit, estas quarta e quinta-feira, no auditório do IPMA, no Passeio Marítimo de Algés. Do lado do Governo vão marcar presença os secretários de Estado da Energia, Jean Barroca, e das Infraestuturas, Hugo Espírito Santo, mas também autarcas como Isaltino de Morais (Oeiras), Inês de Medeiros (Almada) Ribau Esteves (Aveiro) ou Nuno Piteira Lopes (Cascais).Durante dois dias, especialistas internacionais, governantes, autarcas, líderes de autoridades de transportes, investigadores e empresários vão cruzar trajetórias sobre o que de melhor se faz em mobilidade a nível nacional e global e projetar o futuro.É uma corrida contra o tempo, tendo em conta que não estamos, globalmente, a baixar suficientemente as emissões de gases com efeito de estufa a um ritmo que nos permita chegar até ao fim do século sem ultrapassar a temperatura de 1,5 graus de aquecimento global. Por isso está a ser reclamada uma nova revisão mais ambiciosa das metas para baixar as emissões.Entre os grandes temas que vão animar os painéis desta 8ª edição do Mobi Summit estão os desafios do transporte público urbano e a discussão sobre a travessia do Tejo, o papel dos algoritmos na transformação da mobilidade, o BRT, o caso de estudo de Curitiba, os exemplos de sucesso na micromobilidade _ de Barcelona e Madrid a Paris _, os combustíveis renováveis ou a era dos veículos autónomos, entre muitos outros.Para garantir o sucesso atempado da transição energética é necessária uma revolução nos transportes, que ainda é algo silenciosa, mas está a acontecer. A expansão de projetos de BRT ou metrobus de norte a sul do país é disso um exemplo.É uma nova era para o transporte coletivo que alia fontes mais limpas, sejam a bateria elétrica ou hidrogénio, a maior frequência e fiabilidade para os utentes, garantem os seus promotores.A edição do Portugal Mobi Summit 2025 acontece num ano em que Portugal se tornou um caso de sucesso ao nível da performance das energias renováveis e vai rever as suas metas antecipando-as em quatro anos, porque conseguiu que em 2024 as renováveis equivalessem a mais de 70% do seu pacote energético.Mas, apesar da acentuada redução do preço dos passes sociais nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, a utilização do transporte público ainda é inferior ao desejável, abaixo do nível pré-pandemia, e o carro individual ainda é rei. O preço é que as emissões continuam a ser um problema sério.