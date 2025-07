OCDE. BCE mantém juros máximos até 2025, falências e desemprego podem reaparecer

No entanto, a OCDE alinha com a filosofia do BCE e dos maiores bancos centrais, defendendo que, apesar dos riscos de crise e de depressão na atividade, "a política monetária precisa de permanecer restritiva até que haja sinais claros de que as pressões inflacionistas subjacentes serão reduzidas de forma duradoura, com as expectativas de inflação a curto prazo a moderarem-se ainda mais e as pressões excessivas sobre os recursos a desaparecerem nos mercados de trabalho e de produto".