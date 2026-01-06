OCDE divulga hoje análise sobre Portugal com foco na habitação

A OCDE divulga esta terça-feira, 6, o 'Economic Survey' de Portugal, onde analisa o desempenho económico do país, com um capítulo especial sobre os desafios relacionados com o acesso à habitação.O documento vai ser apresentado esta tarde pelo diretor de Estudos da OCDE, Luiz de Mello, no Ministério das Finanças, contando com intervenções do secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.Nas mais recentes previsões económicas, divulgadas em dezembro, a OCDE previu que o crescimento da economia portuguesa acelere em 2026, passando de 1,9% em 2025 para 2,2% , seguido de uma desaceleração em 2027 para 1,8%.Em relação à política orçamental portuguesa, a instituição referiu que continuará a ser “expansionista em 2026 e tornar-se-á contracionista em 2027, refletindo principalmente o fim da implementação do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] em 2026”..OCDE quer mais aumentos de impostos ambientais e sobre o imobiliário em Portugal