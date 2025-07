Oceanos na agenda de Portugal para Assembleia Geral da ONU

"Para esta Assembleia Geral, seguramente iremos continuar a defender as nossas quatro grandes prioridades que têm a ver, como sempre, com a paz e a segurança, as questões dos conflitos no caso da Ucrânia e os conflitos em África e no Médio Oriente. Temos também a questão da defesa do direito internacional, de um multilateralismo efetivo, o apoio às reformas do secretário-geral com a Nova Agenda Comum e também, obviamente, a promoção das agendas do clima, do desenvolvimento sustentável e da agenda dos oceanos", acrescentou.