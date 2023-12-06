Ocupação por quarto no Algarve sobe para 44,2% em novembro

A taxa de ocupação por quarto no Algarve atingiu 44,2% em novembro, valor que ficou 1,3 pontos percentuais acima do verificado no mesmo período de 2022, anunciou nesta quarta-feira a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)..O valor registado no mês transato também melhorou em 0,4 pontos percentuais os dados obtidos em novembro de 2019, ano em que atividade turística ainda não tinha sido afetada pela pandemia de covid-19, destacou a AHETA num comunicado..Os dados provisórios relativos a novembro compilados pelo gabinete de estudos da associação empresarial algarvia indicam que os mercados emissores de turistas que mais contribuíram para os registos positivos homólogos foram "o britânico, com mais 1,4 pontos percentuais, o sueco, com mais 0,9 pontos percentuais, e o canadiano, com mais 0,6"..No que respeita a áreas geográficas, as principais subidas comparativamente a novembro de 2022 foram alcançadas em Tavira (mais 9,0 pontos percentuais), Faro e Olhão (mais 8,7 pontos percentuais) e Carvoeiro e Armação de Pera (mais 6,8)"..A estada média foi de 4,6 noites, 0,4 acima da verificada no mês homólogo de 2022..As estadias médias mais prolongadas foram as do mercado sueco, com 16,0 noites, e do mercado norueguês, com 8,9, assinalou ainda a AHETA.