OE2024: Aprovada proposta que prorroga até 2024 emissão de licenças na Zona Franca da Madeira

A proposta do PS que prorroga até dezembro de 2024 o prazo para a emissão de novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira foi hoje aprovada durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).