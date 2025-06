OE2024: Aprovado complemento de alojamento para estudantes

A versão final do OE2024 vai ainda conter uma proposta do PS que visa mandatar a Infraestruturas Portugal para lançar o "concurso, conceção e desenvolvimento da ligação do município de são Brás de Alportel à A22 (Via do infante), uma obra considerada "indispensável" para o acesso ao Centro Logístico do Algarve e a populações do interior da região.