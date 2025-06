OE2024: Aprovado grupo de trabalho para minimizar capturas acidentais de animais marinhos

O PS incluiu no orçamento, com os votos contra do PAN e a abstenção do PSD e Chega, que o Governo vai garantir no próximo ano o financiamento do Comité de Cogestão para a Apanha de Percebes na Reserva Natural das Berlengas e do Comité de Cogestão da Pescaria do Polvo do Algarve, recorrendo a candidaturas a fundos europeus por parte do IPMA.