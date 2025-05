OE2024. As propostas perdidas se a votação ficar pelo caminho

IRS

É uma das medidas propostas no OE2024 que cai. O governo tinha decidido atualizar os escalões e reduzir as taxas de retenção até ao 5.º escalão. A medida do executivo visava aliviar os agregados com menos capacidade económica e também a classe média. A redução chegava aos 3,5 pontos percentuais. O mesmo destino terão as propostas anunciadas no IRS Jovem. Recorde-se que estava previsto que os jovens até aos 26 anos, desde que tivessem concluído pelo menos o ensino secundário, ficariam isentos de IRS no primeiro ano de trabalho. No caso do jovem ter grau de doutorado, a idade subia para os 30 anos. O desconto deveria progressivamente baixar. No segundo ano de trabalho, o desconto era de 75%, no terceiro e no quarto ano de 50%, e no quinto (e último) ano de 25%.