OE2024. Governo cita Passos para apontar "milagre" da economia que deu "muito trabalho"

No arranque da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), Ana Catarina Mendes, que se faz acompanhar na bancada do Governo socialista por secretários de Estado de diferentes áreas governativas, considerou que este debate não é apenas sobre o orçamento, "mas sobre a rede de segurança que o Estado deve proporcionar à vida dos cidadãos".