Governo mostra "boa abertura" para acolher algumas propostas dos patrões

Numa reunião que demorou mais de três horas, a proposta do CNCP com 24 medidas foi analisada "ponto por ponto", disse João Vieira Lopes, indicando que "houve uma boa abertura do Governo para várias áreas, nomeadamente as que têm a ver com capitalização de empresas, com tributações autónomas, com algumas medidas que têm a ver com impostos em termos de combustíveis e também tudo o que fossem medidas de simplificação administrativa".