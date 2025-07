OE2024. Não atualização dos limites das deduções pode agravar carga fiscal do IRS

No modelo atualmente em vigor, são dedutíveis 600 euros por dependente (a que acrescem 300 euros em função da idade e do número de dependentes), a que se somam 250 euros por via das despesas gerais familiares; 15% das despesas com saúde até ao limite de 1.000 euros; 30% das despesas de educação com limite de 800 euros; 15% dos encargos com imóveis, até um máximo de 502 a 800 euros; 15% do IVA suportado em determinados setores de atividade até ao limite de 250 euros; e ainda 25% dos encargos com lares até ao limite de 403 euros.